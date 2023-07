IEA: Obrat k čistým energiím zvyšuje poptávku po kritických kovech

Podle zprávy se investice do rozvoje v oblasti kritických nerostných surovin v roce 2022 zvýšily o 30 procent po růstu o 20 procent v roce 2021. Mezi nerosty zaznamenalo největší nárůst investic lithium, a to až o 50 procent, následované mědí a niklem.

Podle IEA činil objem trhu s kritickými nerosty loni 320 miliard amerických dolarů (6,9 bilionu Kč) a měl by dále růst, čímž se stále více posouvá do centra pozornosti globálního těžebního průmyslu.

Pokud by se zrealizovaly všechny projekty ohledně kritických nerostů plánované po celém světě, tak by podle analýzy IEA dodávky mohly být dostatečné ke splnění národních klimatických závazků oznámených vládami.

Riziko zpoždění projektů a překážek by však přetrvávalo. Navíc ve scénáři, který omezuje globální oteplování na 1,5 stupně, by do roku 2030 bylo potřeba více projektů.