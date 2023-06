Ekonom: Vláda může narychlo a plošně krátit v resortech

Daňové příjmy znatelně zaostávají za plánem a je krajně nepravděpodobné, že by toto manko ve zbytku roku dohnaly. Naopak utrácet se vládě daří utěšeně, a to ještě nebyla zrealizována podstatná část investic, které budou nabíhat v příštích měsících.

Z čistě formálního hlediska to zatím vypadá, že novela nezbytná nebude. Ta by totiž musela přijít, pokud by vláda chtěla překročit schválený rámec výdajů. Právě výdaje se ovšem vyvíjejí přibližně v souladu s plánem a jeho překročení tedy spíše nehrozí.