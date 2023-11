Do Prahy míří další slavný americký fastfood Five Guys

Do Česka expanduje známý americký fastfoodový řetězec Five Guys, který se zaměřuje na hamburgery se spoustou masa, ale také za o něco vyšší ceny. První pobočka by měla otevřít v Praze na Národní třídě během příštího roku.

Foto: Profimedia.cz Ve Five Guys servírují k cheeseburgeru se slaninou vedle hranolků i buráky

Článek Po listopadovém otevření první pobočky fastfoodu Popeyes, který do Čech přinesl kuřecí speciality z Lousiany a před kterým se poněkud překvapivě na Václavském náměstí v metropoli stále stojí fronty, bude následovat řetězec Five Guys. Ten se zaměřuje především na hamburgery, hranolky a mléčné koktejly. Hamburgery, které jsou podle reklamy bez konzervantů a umělých přísad v mase, vycházejí v přepočtu na zhruba 250 korun. Je ale otázkou, jak firma nastaví ceny v tuzemsku proti konkurentům. Válka franšíz. Boje Izraele a Hamásu rozdělily značku McDonald's Od roku 1986, kdy se otevřela první restaurace Five Guys v americkém Arlingtonu ve státě Virginia, se značka rozšířila do celého světa. Operuje s více než 1800 pobočkami, které se vedle Spojených států nachází také v Asii, Austrálii i několika zemích Evropy, včetně Německa a Rakouska. Nyní se má dočkat konečně i Česko. „Připravte se na pikantní rok 2024, kdy otevíráme nové pobočky v Rakousku a zahajujeme premiéru v Praze,“ uvedl na síti LinkedIn Petros Stathis, ředitel firmy Monterock, která vlastní franšízová práva Five Guys. Podle informací Hospodářských novin, které se zprávou přišly jako první, se premiérová restaurace bude nacházet v obchodním domě Máj na pražské ulici Národní, jež nyní prochází velkou rekonstrukcí. Dokončení rekonstrukce se očekává během druhého či třetího čtvrtletí příštího roku. V Máji by se poté měla objevit i druhá pražská pobočka Popeyes. Subway je blízko prodeji. Převzít se ho chystá majitel Dunkin Donuts