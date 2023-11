Do dražby jdou tuzexový bon z roku 1958 i chybně vytištěné bankovky

„Zájem o bankovky obecně roste, s tím i cenová hladina. Já to přikládám i tomu, že se řada klientů trochu odpojila od čirého sběratelství a jsou to investoři, nakupují s nějakou vizí růstu cen a zisku,“ přibližuje stav trhu odborník na sběratelství papírových platidel Aleš Kohout.

Zájemci by se podle něj měli v oboru nejdříve vzdělat, stát se součástí komunity, příp. se poradit s odborníky, než začnou „měnit platné peníze za neplatné“.

„Na začátku by to měl být koníček, sběratelství, teprve potom by měl přijít ten investiční prvek. Když tomu rozumíte a vyznáte se, tak si vybíráte lepší kusy a nakonec je i vaše investice výhodnější. Když přijdete jako laik a nakoupíte desítky bankovek, tak se může stát, že je přeplatíte a ve výsledku na nich spíš proděláte,“ upozorňuje.