Do Česka přijede TGV, na Kolínsku se bude testovat

Vlak vyrobený strojírenskou společností Alstom by měl do Česka přijet dnes ráno z Rakouska. Z Horního Dvořiště bude pokračovat přes České Budějovice a Tábor do Prahy a odtud dál do Velimi a na zkušební okruh Výzkumného Ústavu Železničního (VUZ). Orientační jízdní řád vlaku zveřejnila v úterý na Twitteru společnost ČD Cargo.