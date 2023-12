D11 do Polska začnou stavět ještě letos. Hotovo má být v roce 2027

Děti Země stavební povolení napadly čtyřmi námitkami. Týkaly se evidence činnosti biologického dozoru, způsobu měření intenzity hluku při zkušebním provozu, zásahu dálnice do okraje lesa a stanoviska EIA.

Úsek dálnice D11 mezi Trutnovem a hranicí s Polskem o délce 21,1 kilometru by měla postavit za 11,35 miliardy korun bez DPH největší polská stavební firma Budimex. ŘSD vybralo její nabídku jako nejvýhodnější.

ŘSD plánuje, že na D11 prioritně vybuduje tříkilometrový úsek u hranice s Polskem. Měl by navázat na polskou rychlostní silnici S3 otevřenou letos v září. Česká strana by tříkilometrový úsek chtěla otevřít v roce 2025.

Auta by se tak po něm a po S3 vyhnula polskému pohraničnímu městu Lubawka a české pohraniční obci Královec. Celý úsek Trutnov - státní hranice, jehož součástí jsou i dva půlkilometrové tunely, by měl být hotový v roce 2027.

ŘSD současně připravuje stavbu úseku D11 z Jaroměře do Trutnova. K úseku o délce 19,6 kilometru ŘSD v březnu získalo pravomocné územní rozhodnutí. Se zahájením stavby ŘSD počítá v roce 2025 a s uvedením do provozu v roce 2028. Tím by byla celá D11 hotová.