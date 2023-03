České firmy už na Ukrajině rozjíždějí byznys

Na Ukrajině jste jednal o účasti českých firem na rekonstrukci země. S čím se vracíte?

Připravili jsme několik konkrétních agend s firmami, které se zaměřují na dopravu, zdravotnictví, energetiku, čištění vody, sociální infrastrukturu, náhradní ubytování. Pokračujeme v extrémně ceněné a unikátní vojenské pomoci. Otevřeli jsme velké téma rekonstrukce země.

U „rychlé“ rekonstrukce se bavíme o několika miliardách eur, které by mohly být státy a firmami ze světa investovány do projektů už letos. Odhad Světové banky a dalších institucí jsou pak vyšší stovky miliard eur.

V čem je pro české firmy největší prostor?

Největší díra je pořád ve zbraních. Pak potřebují energetické systémy, hlavně před příští zimou. Musí se decentralizovat energetická síť, připravit na další vlnu útoků.

Potom se musí posílit zdravotnický systém. Navštívil jsem dvě nemocnice ve Lvově a v Kyjevě. Procházejí jimi tisíce a tisíce zraněných vojáků. Potřebují pomoci se vším, s posttraumatickou stresovou poruchou, chybějí protézy, plastiky, potřebují vytvořit kožní banku. Na to se zaměřujeme s českými klinikami. Začínáme tam posílat lékaře.

Má válka na Ukrajině vliv na inovace v českém zbrojařském průmyslu?

Určitě. Firmy jsou vyprodané na několik let dopředu. Mohou investovat do výzkumu a vývoje, mohou posouvat své technologické portfolio. Nabírají nové zaměstnance po stovkách. Technologicky vzato je to pro zbrojařský průmysl a českou armádu neskutečně přínosná zkušenost stát Ukrajincům po boku.

Je zájem o účast při rekonstrukci Ukrajiny?

Ano. Moje hlavní mise je v tom, dát dohromady tři pilíře pomoci, aby projekty byly úspěšné. První je, zjistit naprosto přesně, co Ukrajinci potřebují. Jaké jsou technické standardy u čističek vody, vzduchu, jak přesně má vypadat metro, tramvaj, vlaky… Poptávka se pak musí spárovat s českou nabídkou, co z toho, co Ukrajinci potřebují, dokážeme my dodat.

Třetí pilíř je financování. Bude to financováno z ukrajinského rozpočtu? Nebo to bude něco menšího, co zaplatíme z rozvojové pomoci? Nebo se to bude financovat přes mezinárodní finanční instituce? O tom jednám s partnery.

Podnikatel Petr Krogman podniká na Ukrajině v zemědělství. Českou vládu kritizuje za pomalost. Podle něj by firmy, které chtějí uspět, neměly čekat na pomoc české vlády, ale měly by začít hned.

Souhlasím. Pan Krogman říká správně, že chybí ze strany české vlády systém pojištění a systém exportního financování pro projekty na komerční bázi. Pan Krogman byl také součástí mé mise, navštívil se mnou Lvov i Kyjev.

A hodlá vláda českým podnikům pomoci? Mnoho podnikatelů se kvůli válce může obávat o své investice. Přitom například Zetor by v zemi rád postavil fabriku…

Vím o tom. Chtěli bychom vytvořit program v Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) a České exportní bance, aby to české firmy měly skutečně pojištěné. To je věc, které už jiné pojišťovací společnosti v zahraničí dělají, ať už v Británii, nebo Německu. V tuto chvíli čekáme na nové vedení EGAP. Až přijde nový generální ředitel, začneme dělat praktické kroky.

Kdy si myslíte, že to bude hotovo?

Myslím, že za několik měsíců.

A není to pozdě?

Není. Teď se stejně větší investiční projekty nerealizují. Dělají se ty menšího rozsahu, pilotní, které je možné financovat i z dalších zdrojů. Velké investice začnou na Ukrajinu proudit ve chvíli, kdy se přestane válčit.

Ale v ten moment už to bude rychlé. Teď se proto musí připravit projektové a programové dokumentace.

Takže projekty se rozjedou hned, až válka skončí? Do té doby ne?

Velké projekty, jako je továrna na traktory nebo výstavba nové elektrické sítě, se do té doby nerealizují. Jen projekty v malém měřítku. Když se zničí rozvodna nebo část elektrárny, tak se musí nahradit rychle.

Zničené domy se začaly na Ukrajině spravovat už nyní. Zapojí se čeští stavaři?

Určitě. To už probíhá. Je to jedna z priorit ukrajinské vlády. Už dnes lze spoustu věcí dělat. Je možné se hlásit do výběrových řízení. Na Ukrajině je mnoho českých firem.

Navštívili jsme v Dnipru Škoda Transportation, která tam má své vývojové středisko. Velmi rychle tam rostou, každý rok nabírají deset nových zaměstnanců, všechno inženýrské pozice. Dělají projekty pro Škodovku v celé Evropě. Podílejí se na rozvoji a celkové „westernizaci“ veřejné dopravy, například v Kyjevě.