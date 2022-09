Češi se vrhli na soláry a tepelná čerpadla

„Počet instalací tepelných čerpadel se meziročně od ledna do srpna zvýšil o 150 procent. Nejvíce jich proběhlo v červnu a červenci. Vzhledem k počtům uzavřených objednávek očekáváme, že rekordní počty instalací čerpadel budou pokračovat nejen do konce tohoto roku,“ řekl Právu ředitel společnosti Woltair Jan Hanuš. Obdobné je to u solárních systémů.