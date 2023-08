Cena piva v Praze by mohla překročit 70 korun za půllitr

V celé ČR činila v červenci průměrná cena 54 korun, zatímco loni ve stejném období to bylo 49,80. Cena se tak zvýšila o více než osm procent.

Vláda ve svém ozdravném balíčku plánuje přesunout točené pivo z desetiprocentní sazby DPH do základní sazby 21 procent. Pokud by se tedy červencové průměrné ceny již nezměnily, od nového roku by byl po zvýšení DPH na točené pivo celorepublikový průměr zhruba 59 korun za půllitr piva.