Britské ropné skupině BP klesl zisk o 70 procent

„Bylo to velmi dobré čtvrtletí,“ řekl v televizi CNBC generální ředitel BP Bernard Looney. „Celkově tedy děláme to, co jsme řekli, že budeme dělat,“ dodal. To podle něj znamená, že firma udrží výkon, ale zároveň provede transformaci. „S výsledky jsme velmi spokojeni,“ uzavřel.