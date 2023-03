Biden navrhuje 25procentní daň pro miliardáře

Bidenův rozpočtový požadavek na Kongres by měl být zveřejněn ve čtvrtek. Podle Bloombergu by téměř zdvojnásobil sazbu daně z kapitálových příjmů u investic na 39,6 procenta z dosavadních dvaceti a zvýšil by daně z příjmů korporací a bohatých Američanů.