„Bez toho válka neskončí.“ Trump tlačí na nejbohatší země, aby uvalily na Indii a Čínu vysoká cla

Skupina G7 je neformální fórum sdružující sedm nejvyspělejších ekonomických zemí světa. Vedle USA sdružuje i Kanadu, Francii, Německo, Itálii, Japonsko a Velkou Británii.
„Čínské a indické nákupy ruské ropy financují Putinovu válečnou mašinérii a prodlužují nesmyslné zabíjení ukrajinského lidu,“ uvedlo americké ministerstvo financí.
„Začátkem tohoto týdne jsme dali jasně najevo našim spojencům v EU, že pokud to myslí vážně s ukončením války na svém vlastním dvorku, musí se k nám připojit a uvalit smysluplná cla, která budou zrušena v den, kdy válka skončí,“ dodalo.
Trump chce po EU 100% cla na Indii a Čínu, aby se zvýšil tlak na Rusko. USA se připojí
Mluvčí úřadu odmítl uvést číslo plánovaných cel, ale lidé obeznámení se situací uvedli, že USA navrhly úrovně mezi 50 a 100 procenty. USA minulý měsíc zvýšily cla na indický dovoz na 50 procent kvůli nákupům ruské ropy do země. V dubnu Trump prudce zvýšil cla na čínský dovoz, ale v květnu je po odporu trhu snížil.
Uskupení G7 by mělo o clech debatovat v pátek. Již dříve směřoval Trump výzvu na představitele Evropské unie. „Pokud nenarušíme zdroj financování, tak nemůžeme zastavit válku,“ řekl nejmenovaný americký diplomat.
Podobně se podle agentury AFP vyjádřil i americký ministr financí Scott Bessent. Podle něj by dohoda mezi USA a EU na nových clech na země, které kupují ruskou ropu, vedla k zhroucení ruské ekonomiky. „A to by přimělo ruského prezidenta Vladimira Putina zasednout k jednacímu stolu,“ uvedl Bessent.