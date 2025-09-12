Hlavní obsah

„Bez toho válka neskončí.“ Trump tlačí na nejbohatší země, aby uvalily na Indii a Čínu vysoká cla

Pavel Cechl

Americký prezident Donald Trump rozšířil výzvu k zavedení vysokých cel na zboží z Indie a Číny. Ta mají sloužit jako součást tlaku na Rusko, aby ukončilo válku na Ukrajině. Původně byla směřována na Evropskou unii, nově směřuje i na státy v uskupení G7. Cla na zboží z Indie a Číny by měla dosahovat až stovky procent.

Foto: Profimedia.cz

Vlajky zemí uskupení G7

Článek

Skupina G7 je neformální fórum sdružující sedm nejvyspělejších ekonomických zemí světa. Vedle USA sdružuje i Kanadu, Francii, Německo, Itálii, Japonsko a Velkou Británii.

„Čínské a indické nákupy ruské ropy financují Putinovu válečnou mašinérii a prodlužují nesmyslné zabíjení ukrajinského lidu,“ uvedlo americké ministerstvo financí.

„Začátkem tohoto týdne jsme dali jasně najevo našim spojencům v EU, že pokud to myslí vážně s ukončením války na svém vlastním dvorku, musí se k nám připojit a uvalit smysluplná cla, která budou zrušena v den, kdy válka skončí,“ dodalo.

Trump chce po EU 100% cla na Indii a Čínu, aby se zvýšil tlak na Rusko. USA se připojí

Válka na Ukrajině

Mluvčí úřadu odmítl uvést číslo plánovaných cel, ale lidé obeznámení se situací uvedli, že USA navrhly úrovně mezi 50 a 100 procenty. USA minulý měsíc zvýšily cla na indický dovoz na 50 procent kvůli nákupům ruské ropy do země. V dubnu Trump prudce zvýšil cla na čínský dovoz, ale v květnu je po odporu trhu snížil.

Uskupení G7 by mělo o clech debatovat v pátek. Již dříve směřoval Trump výzvu na představitele Evropské unie. „Pokud nenarušíme zdroj financování, tak nemůžeme zastavit válku,“ řekl nejmenovaný americký diplomat.

Podobně se podle agentury AFP vyjádřil i americký ministr financí Scott Bessent. Podle něj by dohoda mezi USA a EU na nových clech na země, které kupují ruskou ropu, vedla k zhroucení ruské ekonomiky. „A to by přimělo ruského prezidenta Vladimira Putina zasednout k jednacímu stolu,“ uvedl Bessent.

Mexiko zavede vysoká cla na zboží z Číny nebo Ruska

Ekonomika
