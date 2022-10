Benzin v říjnu zdražil o více než čtyři koruny. Vyšší marže za tím nejsou, tvrdí ministerstvo

„Na základě dostupných předběžných dat můžeme potvrdit, že v současnosti jsou marže u čerpacích stanic poměrně nízké, čímž čerpací stanice zpomalují růst cen pohonných hmot, a to i v porovnání s okolními státy,“ odpověděla Novinkám na dotaz Gabriela Krušinová z tiskového oddělení MF.

Podle analytika XTB Jiřího Tylečka to vypadá, že marže minimálně přestaly klesat. Více však ukážou až konečné výsledky kontrol ministerstva v polovině listopadu. „Pokud by se ukázalo, že marže výrazně rostou, tak se budou opět objevovat hlasy k jejich zastropování. Rozhodně bych ani nevylučoval růst marží rafinérií, protože poslední cenový nárůst je skutečně extrémní a neodpovídá pouze tržním vlivům růstu cen vstupů,“ řekl Novinkám.

Za zdražením pohonných hmot, tedy nejen benzinu, ale i nafty, jejíž cena oproti předchozímu týdnu narostla o více než dvě koruny za litr na 45,29 Kč, a to i bez zrušení snížení spotřební daně, tak stojí především vývoj na trzích.

Stejně to vidí také Tyleček. Roli podle něj navíc hrají i další faktory. „Cena ropy rostla na počátku října ze zářijových minim až o 18 procent, navíc zdražují ceny paliv na evropském trhu. Částečně je tomu tak kvůli výhledu omezení dovozu paliv z Ruska a svůj díl má také stávka v rafinériích ve Francii. Existuje zvýšená nejistota na trhu s palivy, která se propisuje do cen. Do určité míry hraje roli také faktor předzásobení energiemi před zimní sezónou,“ vyjmenoval.