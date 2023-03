Zuzo, jsi kráva. Černochová sepsula Majerovou za její trapnosti

· Tento rok by mu bylo 22 let. Mohl studovat, založit rodinu, žít. Místo toho jeho život vlastně skončil už v sedmi měsících poté, co lékaři včas nerozeznali závažné onemocnění. Po pár dnech v nemocnici hoch skončil s těžce poškozeným mozkem a zemřel v necelých... Celý článek