Zrušení superhrubé mzdy proti inflaci nepomohlo, uznal Skopeček

„Na zrušení superhrubé mzdy trvám, jakkoliv jsem schopen přiznat, že to byl proinflační krok. Určitě to proti inflaci nepomohlo,“ uznal Skopeček v Partii, v níž debatoval s šéfkou poslanců ANO a exministryní financí Alenou Schillerovou .

„Ale že by to byl dramatický důvod, proč dnes roste inflace, to si nemyslím. Jsem přesvědčen, že za to mohou růsty výdajů jak v době covidu, tak v době předcovidové, kdy tehdejší ministryně Schillerová zvyšovala výdaje rychleji, než rostla inflace a než rostl HDP. To tak je a z toho se nevylže,“ dodal.

Když v roce 2020 návrh na zrušení superhrubé mzdy prohlasovalo vládní ANO s tehdy opozičními ODS a SPD, vláda Andreje Babiše slibovala, že je to jen dva roky. Proto krok nebyl kompenzován ani sníženými výdaji.

„Šlo o politický závazek,“ hájila to v pořadu Schillerová. Hnutí ho podle ní nemůže naplnit, protože v současné době nevládne.

Podle ekonomů zrušení superhrubé mzdy v současné době tvoří až polovinu strukturálního deficitu, který je přes 200 miliard korun. Schillerová míní, že to ale dělá v rozpočtu maximálně 60 miliard, „možná méně“.

S tím souhlasil i Skopeček. „Není to 100 miliard. Výpadek je daleko nižší, desítky miliard korun. Navíc se tam nezapočítává to, že bezesporu lidé peníze, které jsme jim nechali v kapsách, utratí, a vrátí se to státu na DPH a na spotřební dani. Takže celkový ekonomický efekt je nižší,“ hájil v pořadu tento krok.

„Druhý argument je, že to zvýšilo příjmy lidem, kteří byli ve složité ekonomické situaci. Kritici za zrušení superhrubé mzdy by chtěli o to větší dávky nejrůznějšího sociálního charakteru, které by domácnostem měly pomoci. Jsem přesvědčen, že lepší než přerozdělovat peníze, je nechat je lidem v peněžence,“ zdůraznil.

Za rušení superhrubé mzdy ODS kritizují i někteří její současní koaliční partneři. Navracet jí v současné době ale úplně nechtějí. „Je ale nutné hledat pro konsolidaci i příjmové položky u fyzických a právnických osob,“ řekl Právu například první místopředseda STAN Lukáš Vlček. Jak by vyšší zdanění mělo vypadat, však nechtěl specifikovat.

Vláda v současné době hledá, kde škrtat ve státním rozpočtu. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) si dal za cíl ušetřit minimálně 70 miliard. Podle Skopečka to musí být minimálně kolem 120 miliard, aby se v příštím roce snížil strukturální schodek. Konsolidační balíček chce kabinet představit v polovině května.