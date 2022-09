Zprovoznění leopardů zaplatí Německo

Podle zdroje Práva z ministerstva obrany nebylo jednoduché s německou vládou vyjednat dar, který bude kompenzací za českou pomoc bojující Ukrajině, protože nepoužívané tanky nepatřily německému ministerstvu obrany, ale německé zbrojařské firmě Rheinmetall. Ta vyřazené stroje v minulosti nakoupila od německé a švýcarské armády. Nyní je zprovozňuje a první stroj by měla české armádě dodat do konce roku.

Česká armáda má k dispozici 33 tanků T-72M4 CZ a v mobilizačních zásobách několik desítek nemodernizovaných tanků T-72. V budoucnosti by se chtěla přezbrojit na německé tanky Leopard. České ministerstvo obrany proto začalo vyjednávat s německou vládou a tamními výrobci nákup 50 nejmodernějších tanků Leopard verze 2A7+. Jejich cena by mohla dosáhnout 20 miliard korun.

Česká armáda se chystá na velkou modernizaci pozemní i letecké techniky, která v příštích letech bude stát stovky mi­liard korun. Peníze by na to obrana měla získat, protože vláda slíbila zvýšit obranný rozpočet na dvě procenta HDP už v roce 2024, což by mělo být až 150 miliard korun. Letos obrana hospodaří s 90 miliardami (1,35 procenta HDP). Příští rok by to mělo být 111 miliard.