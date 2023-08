Zmatky kolem gigafactory v Líních: Vláda se neshodne, jaká si nastavila pravidla pro investory

„Usnesení vlády je zcela jasné a je pouze pro gigafactory, kterou by stavěl Volkswagen. Nikdo jiný,“ zdůraznila Novinkám Černochová.

„Pokud by to nebyl Volkswagen, zájemci tady jsou. Určitě by s nimi musela proběhnout podobná debata, jako teď probíhá s Volkswagenem,“ prohlásil před časem Očko.