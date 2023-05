Kolem gigafactory v Líních krouží ještě další investoři

Nejde jenom o koncern Volkswagen. Rozhodne-li se v Líních u Plzně ustoupit od stavby takzvané gigafactory na autobaterie, může ji tam postavit jiný investor. Právu to potvrdil náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko. Starostové dotčených obcí se obávají toho, co by možná změna opět přinesla.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Letiště Líně během Dne otevřených hangárů.

Článek Podle Očka už o vybudování obří továrny na výrobu baterií do elektroaut projevily zájem další společnosti. O jaké jde, nechtěl náměstek konkrétně říct. Přitom doteď vláda, která investici za zhruba 120 miliard korun prosazuje, hovořila pouze o koncernu Volkswagen. Ten si vybírá mezi Českou republikou, Polskem a Maďar­skem. Jenže ve středu padla v Líních, kde se konalo veřejné slyšení o záměru, i nová varianta. „Pokud by to nebyl Volks­wagen, zájemci tady jsou. Určitě by s nimi musela proběhnout podobná debata, jako teď probíhá s Volkswagenem,“ prohlásil Očko. Musí souhlasit s podmínkami Náměstek ministra později Právu upřesnil, že by mělo jít výhradně o gigafactory. „Určitě neplánujeme přivést sem jiné typy investic, to bych opravdu vyloučil. Vím, že v regionu tato obava panuje,“ řekl náměstek s tím, že k tomu zavazují vládní usnesení. Černochová: Líně armáda potřebuje, ustoupila jen stavbě gigafactory Domácí Očko doplnil, že s dalšími zájemci o vybudování gigafactory se v současnosti aktivně nejedná. „Základní požadavky od obcí, jako například velikost továrny nebo kompenzace, považujeme za dohodnuté. To znamená, pokud by investor byl schopen na tyto podmínky přistoupit, dokážeme si to představit,“ připustil. Pro oslovené starosty však změna dosavadního přístupu vyvolává řadu otázek. „Netuším, jestli se pak v jednáních nevrátíme na úplný začátek. Další věcí je, co to bude za investora, jaký bude mít vztah k České republice a našemu regionu. O Volkswagenu alespoň něco víme,“ míní Miroslav Sedlák (SNK Nová Ves), který stojí v čele Nové Vsi. Právě ta vlastní na záložním armádním letišti, kde má gigafactory vyrůst, nejvíce pozemků. Foto: Stanislava Benešová, Novinky Hangár na letišti v Líních „Vláda i kraj si na lokalitu dlouhodobě brousí zuby. Území je v hledáčku, dřív nebo později tady něco bude. Ale obáváme se, aby jiný investor dodržel parametry parku, na kterých jsme se dohodli, i ostatní věci,“ doplnil starosta Líní Michal Gotthart (SNK Líní a Sulkova). Připomněl, že vláda zpočátku s dotčenými obcemi vůbec nekomunikovala, což už se výrazně zlepšilo. „A co se týče usnesení, můžou vydat nové a situace se opět obrátí. To přece není takový problém,“ dodal. Vláda Petra Fialy (ODS) dosud ohledně strategického podnikatelského parku v Líních u Plzně, jehož hlavní částí má být gigafactory, schválila tři usnesení. V prvním z nich garantovala, že letecká záchranka, kterou provozuje armáda, zůstane v areálu. Nicméně nedávno ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) řekl, že záchranka bude muset továrně ustoupit. Vláda považuje investici za 120 miliard korun za klíčovou pro transformaci českého autoprůmyslu. Volkswagen své rozhodnutí už několikrát odložil. Začít stavět by případně chtěl koncem příštího roku a výrobu spustit od roku 2027. Zájem o vybudování továrny na baterie v Česku projevil i jihokorejský gigant LG. Preferoval by lokalitu v Moravskoslezském kraji. České úřady průběh vyjednávání nekomentují. Obrat. Kvůli gigafactory by se z Líní přesunula letecká záchranná služba Domácí