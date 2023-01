Zima se vrátí v polovině ledna

Neobvyklý ráz počasí by měl v Česku přetrvat po celý první lednový týden. Do ČR proudí od jihozápadu velmi teplý až extrémně teplý vzduch ze severozápadu Afriky. Teploty zůstanou nadprůměrné. Průměrné minimální noční teploty se budou pohybovat kolem 5 °C, denní potom kolem 10 °C. Postupně by se ke konci týdne mělo ochlazovat.

Týden od 9. do 15. ledna by měl být už chladnější a meteorologové počítají s tím, že tento týden by měl být srážkově nejvydatnější. Bude převážně oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, od vyšších poloh přechodně sněžení. Ranní teploty 1 až -6 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až 8 °C.

Týden od 16. do 22. ledna by měl být podle měsíčního výhledu nejchladnější. Noční teploty 1 až -14 °C. Denní potom -1 až 4 °C. Srážky by i v nižších polohách měly být buď smíšené, nebo sněhové.

Poslední týden od 23. do 29. ledna by měl být teplejší. Noční teploty by se měly pohybovat v rozmezí 1 až -11 °C, denní kolem průměrných 4 °C.

Nejchladnější leden byl v roce 1942, kdy nejnižší průměrná teplota dosáhla -11,4 °C. Naopak nejteplejší leden s průměrnou teplotou 3,8 °C byl v roce 2007.