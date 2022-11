Jako do zdi. Strany v Praze chtějí jednat, ale vzájemné návrhy nereflektují

Největším problémem se však zdá pro Spolu požadavek Pirátů, aby v radě města usedli také zástupci Prahy sobě. Piráti a hnutí společně uzavřeli tzv. Alianci pro stabilitu a razí taktiku buďto oba, nebo nikdo. Koalice Spolu to však odmítá, protože by pak ve vedení města měla méně hlasů než aliance.

Koalice Spolu se zatím k nabídce nevyjádřila. Lze však předpokládat, že ji nebude považovat za příliš výhodnou, už vzhledem k tomu, že by rozhodující hlas měl fakticky zástupce STAN, kterým by měl být lídr Petr Hlaváček. Koalice by se tedy opírala o hlas jednoho člena, u něhož nemá jistotu, že by v zásadních věcech hlasovat s nimi ve shodě.