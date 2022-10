Zemřel dlouholetý šéf pražské mordparty Markovič. Dopadl třeba spartakiádního vraha

Rodák z Moravy, konkrétně z Boleradic u Hustopečí, pracoval u policie od roku 1964. Od ledna 1977 se dostal do Prahy na místní odbor vyšetřování a od roku 1986 už vedl jako šéf jedno z tamních tehdejších oddělení vražd. Do důchodu odešel koncem roku 1999, ale poté se i nadále věnoval těm nejzávažnějším kauzám ať už jako spoluautor knih Lovec přízraků: vraždy, které šokovaly republiku nebo Kriminalista: Legenda pražské mordparty deviantům na stopě. Často byl také poradcem při natáčení různých kriminálních filmů a seriálů.

Právě on společně s kolegou Janem Štočkem odhalili pod tehdejším vedením Markoviče v polovině devadesátých let tzv. orlické vrahy. „Slyšel jsem to. Je to hrozné. Od Jirky Markoviče jsem se učil,“ řekl Právu bývalý elitní kriminalista Štoček.