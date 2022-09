Zeman se v říjnu zúčastní summitu V4 v Bratislavě

Nadcházející jednání bude rozděleno do dvou bloků, které oddělí pracovní oběd. Podle Jindráka prezidenti proberou dvě hlavní témata, a to současnou bezpečnostní situaci v souvislosti s válkou na Ukrajině a otázky spojené s energetikou. Jindrák poznamenal, že vybraná agenda odpovídá důležitosti a pozornosti, kterou všechny členské země daným tématům věnují.

Zatímco pro Novákovou bude říjnový bratislavský summit V4 po květnovém nástupu do funkce premiérou, pro Zemana bude naopak znamenat derniéru. Podle Jindráka proto bude příležitostí k rozloučení se s prezidentskými kolegy, protože do Polska nebo do Maďarska již do konce svého volebního období neplánuje jet.