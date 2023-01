Zeman: Putinovi bych zcela přátelsky vzkázal, aby stáhl armádu z Ukrajiny

Prezident Miloš Zeman by ruské hlavě státu Vladimiru Putinovi „zcela přátelsky“ vzkázal, aby stáhnul armádu z Ukrajiny, řekl v neděli v rozhovoru na webu Blesk.cz. Fakticky by tím podle něj ruský prezident uznal svoji chybu. Nepovažuje to však za reálné. Rusko Ukrajinu napadlo 24. února loňského roku.

Foto: Milan Malíček, Právo Prezident Miloš Zeman