Zbytečná bouře. Vedení ODS brání primátorku Brna

„Na rezignaci to podle mě není. Paní primátorka tam není zachycena, jak užívá látku, jestli konzumovala či nikoli, tak to z fotky nepoznám. A i kdyby konzumovala, tak je důležité vědět za jakých okolností,“ řekl Novinkám senátor.

Ani on tedy důvod pro rezignaci ve fotografii nevidí. „Jestli zůstane ve funkci, je na jejích koaličních partnerech. To, že to není fotka do rodinného alba, tomu ale rozumím,“ dodal Nytra.