Hollan z Žít Brno: Je to nejlidštější věc, kterou kdy primátorka Vaňková udělala

Ve svém příspěvku jste napsal, že drogy jako kokain nebo tzv. mňaučko jsou v politice běžné. Jak jste k tomu závěru dospěl a není to jen jako jedna paní povídala?

Rozhodně to není ve stylu jedna paní povídala. V sektoru zabývajícím se závislostmi se pohybuji dlouho a vím, v jakých částech společnosti se užívají jaké drogy. A nestavím se k tomu negativně, závislostní látky jsou tady a je potřeba se s tím naučit žít. Moje sdělení je, že pokud jsou drogy ve společnosti běžné, tak nemá smysl kriminalizovat lidi, kteří si rekreačně něco vezmou. Jiná věc samozřejmě je, pokud je někdo dealer a zneužívá bezmoci závislých lidí.

Pokud se v politice, a nejen brněnské, ale i pražské, pohybujete, tak tyhle historky slyšíte ze všech stran. Představte si, že jste v Praze na párty, kde jsou politici, a pravidelně se někdo začne zajímat o kokain. A do půl hodiny ho někdo v dostatečném množství přiveze. Je to, jako kdyby někdo začal shánět kvalitnější pití.

Brněnská primátorka je připravena rezignovat. Neumí vysvětlit fotku s bílým práškem

Podobné historky kolují ale i o Brnu, kde je prý večer jednodušší sehnat drogy než třeba dobré jídlo.

Přesně tak. Primátorka odkazovala i na své setkávání s umělci, kde je to běžné, a to mohu potvrdit. V tomhle prostředí se pohybuji od svých osmnácti let a že se v této společnosti jedou čáry a kouří se tráva, je normální a už to pro mě není nic neobvyklého.

Myslím, že česká společnost je už připravená na to, aby se tyto věci postavily na oficiální bázi a abychom se nad tím jen pokrytecky nepohoršovali.

Primátorka by podle vás měla rezignovat za jiné věci spojené s její politikou, ale nikoli za to, že byla vyfocena s bílým práškem. Proč?

Samozřejmě kdo je puritán, má k drogám odpor a je to pro něj nepřípustné, tak ten to bude primátorce vyčítat. Já si ale stojím za tím, že kvůli této fotce - která vypadá na rekreační či jednorázové užití, pokud si vůbec sama dala, což z té fotky navíc není prokazatelné - by rezignovat neměla.

Naopak, tohle je nejlidštější věc, kterou kdy udělala, slyším od lidí, kteří jinak její politice vůbec nefandí. Postavila se k tomu čelem a když si odmyslím nějaká její až komická vyjádření v rámci toho rozhovoru na Nově, tak tento její postoj může přispět dobré věci a tato témata tzv. destigmatizovat.

Foto: Twitter/Jan Werewolf Primátorka Brna Markéta Vaňková na snímku s podezřelým bílým práškem

Takže si nemyslím, že by jedna „čára“ měla být obrázkem politiky současného vedení radnice, s primátorkou je ostatně na fotce i její náměstek Robert Kerndl. Tím obrázkem je daleko více konflikt na Špilberku.

Narážíte na potyčku, při které se prý velmi podroušení politici brněnské koalice do sebe pustili? Byl to právě náměstek Kerndl a lidovecký radní Filip Chvátal.

Ano, konzumace alkoholu u předních představitelů města se děje v obrovské míře. A není to jednorázová akce, kdy se zapije narození dítěte. Je to dlouhodobé a je to špatné, protože alkohol v takové míře zatemňuje mozek. Bohužel v Česku se právě alkoholem často řeší stres a tlak, to platí obecně, nejen v politice.

Přitom ze sebe nechci dělat svatouška, a to ani v době, kdy jsem byl ve vedení města. Když se pil alkohol za nás, tak normálně, a ne tak, že po nějaké oslavě uprostřed pracovního týdne nejsou ti lidé schopni ani mluvit. Taky za nás byla třeba celá rada na magistrátu nekuřácká. Možná shodou okolností, možná to ale bylo tím, že naše parta i s tehdejším primátorem Petrem Vokřálem nešla na magistrát proto, aby se jen udržela u moci, ale že jsme skutečně chtěli něco v Brně změnit.

Z jedné fotky primátorky u „čáry“ bych ale žádnou kauzu nedělal.