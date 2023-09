Zbila ji studentka, za katedru se učitelka nevrátí

„Ve škole mě napadla agresivní, zdrogovaná studentka, které se ostatní učitelé báli, a poslali mě, abych jí pomohla se sbalit, aby mohla nadobro odejít ze školy. Byla to dívka, která byla problémová a o kterou se už dřív zajímala policie. Dopadlo to tak, že mě ošklivě zmlátila a chtěla popálit pomocí spreje a zapalovače. Plamen mě naštěstí minul,“ vyprávěla Právu Zuzana svůj příběh. Násilný incident ve škole byl jeho pouhý začátek.

Vážné zdravotní potíže se u Zuzany projevily vzápětí. Na to, co se dělo bezprostředně po útoku, si vzpomíná jen mlhavě. „Manžel mě vezl na policii, tam jsem podepsala nějaké papíry, ale vůbec si to nepamatuju. Druhý den ráno jsem nebyla ničeho schopná, ani vstát z postele nebo se obléknout. Odvezli mě do nemocnice, kde jsem dostala morfin, a pak jsem byla týden hospitalizovaná na kortikoidech,“ uvedla dlouholetá pedagožka.