Zažila klinickou smrt, za život vděčí záchranářům

Čtveřice mladých lidí vyrazila tu noc autem na zábavu, do cíle ale nedorazila. Mladý řidič vyjel mimo silnici do lesa, kde narazil do stromů. Tři ze čtyř pasažérů byli při příjezdu hasičů mimo auto v péči zdravotníků. Ve vraku zůstala jen sedmnáctiletá Viktorie.