Půl života byl na pervitinu, zachránil ho malý syn

Po propuštění pracoval jako vyhazovač a dostal se k drogám. „V té době se rozešla se mnou přítelkyně. Během jednoho kšeftu mi zaplatili pervitinem. Šňupnul jsem si. Pak už to bylo rychlé, protože jsem si začal píchat,“ vzpomínal Souček, který si dávky pořád zvyšoval. „Když jsem si nastřelil, měl jsem větší sílu. Uzvedl jsem i sto čtyřicet kilo. Taky to bylo výborný na sex,“ doplnil.

Devětkrát mě chytli, takže jsem musel zase do vězení. Dluhy za pokuty, krádeže, neplacené soudní výdaje neuvěřitelně rostly. Bylo to přes tři sta tisíc,“ vyčíslil. Pak přišel o zaměstnání i bydlení. Přespával, kde se dalo. „S rodinou jsem ztratil kontakt, styděla se za mě. Neměl jsem rád normální společnost, ostatní lidi,“ přiznal Pavel.

Teď už pět let Pavel Souček abstinuje. Splatil všechny dluhy a má stálé zaměstnání. „Dá se zvládnout všechno, jenom musíte chtít,“ zdůraznil. To potvrzuje i Pavlína Bartošová z tachovské sociálky: „Znám Pavla ještě z dob, kdy byl na ulici. Tehdy jsem pracovala v kontaktním centru pro závislé a on si k nám chodil měnit stříkačky. Teď zpovzdáli sleduji, jak se z narkomana stal opravdový táta. A neskutečně mu fandím.“