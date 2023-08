Co se děje v těle po smrti

O smrti dokáže nahlas mluvit málokdo. Pro většinu z nás je to velmi nepříjemné a citlivé téma, a to přestože se nás často velmi úzce dotýká. I z tohoto důvodu kolem smrti panuje spousta neznámého. Lidé například často nemají ani povědomí, co se děje s tělem hodiny po smrti.

Foto: Profimedia.cz Po smrti prochází lidské tělo různými fyzickými změnami.