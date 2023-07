Žalobci tlačí na peněžité tresty. Dostal ho každý čtvrtý odsouzený

Celková čísla kauz, které loni řešili žalobci v celém Česku, kopírují policejní statistiky, a to i co se týká nárůstu kriminality. Ta podle policie stoupla o 19 procent ve srovnání s rokem 2021. Tehdejší dění ovlivnila pandemie covidu.

„Měli jsme v tom rekordním roce 2016 kauzu, kde se zajistily pozemky za jednu miliardu. Spíše ale stojíme o to, aby se zajišťovaly majetkové hodnoty ve více trestních řízeních než v jednom za miliardu. Loňské číslo je sice nejnižší za poslední roky, ale není to o nějakém systémovém problému. Rozhodně to není údaj o tom, že by někdo od zajišťování majetku ustupoval,“ míní Stříž.