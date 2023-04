Přibylo vražd, potvrzují statistiky

Policie letos do března zaregistrovala 51 282 trestných činů, loni to bylo 46 940 skutků. Co se týče vražd, letos jich evidovala v 1. čtvrtletí 47, což bylo o 12 více než za stejné období loni. Statistika zahrnuje nejen dokonané skutky, ale také pokusy o vraždu či přípravy trestného činu. Zatím policisté objasnili více než polovinu z nich.