Zájezdy jsou dražší, nepomohla ani silná koruna

„Meziroční nárůst cen se u všech oblíbených destinací drží pod deseti procenty. Jedinou výjimkou je Chorvatsko, kde se po zavedení eura pohybuje kolem čtrnácti procent. Konkrétně u Egypta je to, stejně jako u Turecka, sedm procent,“ řekl Právu Petr Kostka z Exim Tours.

Bez silné koruny by podle něj bylo zdražení výraznější. Takto Exim Tours prodává od 13 tisíc korun například květnový zájezd do čtyřhvězdičkového hotelu v Egyptě na sedm nocí s all inclusive.