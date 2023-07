Za miliony čeká vláda hvězdy Michelinu

To by podle něj mělo negativní vliv na příjezdy turistů z řad střední, vyšší střední a luxusní klientely, kteří mají největší ekonomický přínos. „Výrazně oslabena bude jakákoli ambice propagovat Česko jako destinaci pro luxury travel, jelikož Michelin je pilířem tohoto druhu cestování,“ dodává MMR.

Materiál zároveň uvádí, co by měla investice do michelinského průvodce do roku 2028 přinést, aby mohl být projekt pokládán za úspěšný. „Bude oceněno minimálně 27 restaurací, minimálně deset ocenění bude uděleno v podnicích mimo Prahu, minimálně pět podniků oceněných hvězdou,“ uvádí.

Už v první fázi analýzy by gastroprůvodce měl vytipovat 30 zajímavých bodů. „V tomto případě by se mělo jednat o konkrétně navštívená místa mimo Prahu, tj. restaurace s nejvyšším kulinářským potenciálem. Výběr bude zahrnovat alespoň jednu restauraci za každý kraj,“ uvádí ministerský dokument.

Ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda navrhl, aby si vstup do michelinského průvodce zaplatili restauratéři sami, například skrz fond či nadaci. To však ministři odmítli. Podle dokumentu, až na jeden případ v Asii, financují průvodce vždy veřejné instituce a národní centrály cestovního ruchu. Nápad odmítla i michelinská restaurace Field nebo prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Podle Prouzy by Michelin ztratil hodnověrnost, pokud by se na průvodce restaurace skládaly. Investice se podle něj státu navíc bohatě vyplatí. „Bude to fungovat jako důvod, aby turisté vyjeli mimo hlavní město. V Česku máme mnoho zajímavých konceptů. Restaurace se zavázaly, že udělají vše, aby očekávání naplnily. Celý sektor chápe, že pokud by to skončilo zásadním neúspěchem, tak může zapomenout na jakoukoliv podporu,“ řekl Právu Prouza.