Z feministického na lidskoprávní. Donio povolilo změnit název sbírky v jejím průběhu

Na konci října se na platformě Donio, přes kterou je možné pořádat dobročinné sbírky, ale také vybírat peníze na komerční projekty, objevila sbírka s názvem „SAFE SPACE – první feministické knihkupectví a vegan kavárna v Česku“. Jejím cílem je vybrat 400 tisíc korun pro vybudování, vybavení prostoru a rozjetí byznysu.

Po krátké době však došlo ke změně v názvu z „feministického“ knihkupectví na „lidskoprávní“, což zvedlo vlnu kritiky a diskusi nad kredibilitou platformy zejména na sociální síti X.

„Už potřetí za týden jiný název? Z antikapitalistického, přes feministický, teď lidskoprávní? Donio by fakt nemělo povolovat u těch sbírek změny, je to leda kontraproduktivní a dost nefér vůči lidem, co ty sbírky opravdu potřebují…,“ zkritizovala na síti systém například uživatelka Lena Cohenová.

Po 150 milionech pro Martínka se objevují podivné sbírky s podezřelým pozadím

Slovo feminismus lidé nechápou, tvrdí zakladatelky

Proti kritice se následně ohradily zakladatelky projektu Kateřina Panzerová a Jana Myšáková, které stojí také za edukačním projektem Respektuju. Ke změně názvu prý přistoupily kvůli nepochopení slova „feminismus“ a jeho negativních konotací ve společnosti.

„Šlo o reakci na dlouhodobé nepochopení toho, ‚proč jako otevíráme prostor jen pro ženy‘. Obdrželi jsme nespočet reakcí na to, že feministické knihkupectví je nepotřebné, že ženy práva mají a můžou přece chodit do všech knihkupectví. Po jednom incidentu jsme se rozhodli kvůli nepochopení slova feminismus v naší společnosti změnit jméno na lidskoprávní. Nijak se tím však záměr nemění. Stále chceme otevřít knihkupectví, které bude feministické,“ napsaly autorky na Instagram projektu SAFESPACE.

Prosím pěkně, proč tohle potřebujeme? Jsem žena, nebo minimálně jsem ještě odpoledne byla a nějakou zvýšenou potřebu mít vlastní knihkupectví nemám. Dokonce ho zvládám navštěvovat společně s muži, tak moc strong and independent si přijdu.

Feministická a antikapitalistická… pic.twitter.com/H3Atzv7VuO — Lena Cohen (@Cohenova_A) November 27, 2023

„Feminismus je pro nás o boji za práva všech. Je o rovnosti. Nikoho nevylučuje,“ dodaly s tím, že ke změně názvu a úpravě popisu milníků došlo jednorázově. Na změnu názvu měla podle nich vliv i situace, kdy majitelé prostoru pro knihkupeckou kavárnu odstoupili kvůli slovu „feministický“ od záměru pronajmout zakladatelkám plánovaný prostor s tím, že se jim to nelíbí a nemají pocit, že by to bylo výdělečné.

Donio přivřelo oko. U dobročinné sbírky by to prý neprošlo

I vzhledem k tomu, že důvěra může být křehká a přes platformu se podařilo zlepšit život či dosáhnout cílů již mnoha lidem, Novinky požádaly o komentář k věci zakladatele Donia Davida Procházku. Podle něj platforma nabízí dva druhy crownfundingu - dobročinné sbírky, které tvoří drtivou většinu, a pak komerční projekty - a u nich uplatňuje i rozdílná pravidla. Zatímco u charitativních sbírek není možné v průběhu věci měnit, u komerčních mírné úpravy možné jsou.

„Jedná se primárně o přidávání nových milníků, nových odměn, nebo i ne příliš významné úpravy obsahu. Toto je běžný postup aplikovaný i na platformách typu Kickstarter,“ přiblížil Procházka.

Co se týče samotného projektu knihkupectví a kavárny, má Procházka za to, že změny byly „nevýrazné“ a právě zmíněná změna názvu byla podle něj tou nejvýznamnější.

„Tuto změnu jsme interně debatovali, a i po oslovení několika přispěvatelů, došli k závěru, že se nejedná o změnu účelu projektu. I nadále se vybírá na zařízení knihkupectví. Název ‚feministické‘ vnímáme jako součást širšího tématu v rámci lidskoprávních témat. Došlo tedy k rozšíření z jednoho konkrétního tématu, na více obecné, nikoliv však odporující tomu původnímu,“ vysvětlil pohled platformy Procházka.

Všichni přispěvatelé také podle něj dostali v návaznosti na změny možnost dostat zpět své poskytnuté peníze. „Do dnešního dne o tuto možnost zažádalo přesně nula přispěvatelů. I z tohoto je patrné, že žádná výrazná změna účelu zamýšleného projektu nenastala. Zakladatelkám bylo ale sděleno, že žádné další úpravy obsahu již nejsou možné,“ dodal zakladatel platformy.

Příště lépe komunikovat

Podle Procházky bude Donio do budoucna v podobných případech nastaví komunikaci tak, aby připomnělo všem, že by si měli hlídat, na co peníze poslali a zda skutečně v závěru přispěli na to, na co původně přispět chtěli.

„Z pohledu Donio si z toho odnášíme, že jakákoliv úprava, byť v rámci komerčního crowdfundingu, je citlivá. Proto pokud změna názvu nastane v budoucnu, budeme u projektu transparentně tuto změnu komunikovat, včetně důvodu zakladatele, proč se pro změnu rozhodl,“ slíbil Procházka.

„Každý přispěvatel si pak může sám posoudit, zda přispět chce, nebo nikoliv. Zároveň budeme i nadále poskytovat při výraznější změně možnost navrácení financí, pakliže by s provedenými změnami přispěvatelé nesouhlasili,“ dodal s tím, že kdyby byla u některého z projektů porušena pravidla, bude okamžitě ukončen.