Z dalších daní za návykové látky by mohl stát mít až 15 miliard ročně, řekl Vobořil

Opatření a jejich financování by mohla mít na starosti nová adiktologická agentura. Vobořil řekl, že hotový dokument s jednotlivými záměry a termíny plnění by vláda měla dostat do konce roku.

„Když mluvíme o daních, tak je možno vybrat mezi 11 až 15 miliardami korun navíc. Chceme hovořit o nových daních,“ uvedl Vobořil.

Fialova vláda v programovém prohlášení uvádí, že proti závislostem chce postupovat podle vědeckých zjištění. Slibuje zajistit dostatek peněz na prevenci a služby. Regulace návykových látek má odpovídat míře jejich škodlivosti, kterou mají zohlednit i spotřební daně.

Konopí, nikotin i hazard

Vobořil zmínil zavedení daně na nikotinové produkty, které nyní spotřební daň nemají. Zdanění u nikotinových sáčků či elektronických cigaret by mělo být nižší než u klasických cigaret. Ročně by to mohlo vynést až miliardu korun. Přiblížením zdanění zahřívaných tabákových výrobků a tabáku ke kouření by stát mohl podle plánu získat tři až sedm miliard korun. Potírání černého trhu s cigaretami a alkoholem a efektivnější výběr daní by znamenaly pak až dvě miliardy korun. Až miliardu by přineslo potírání nelegálního trhu s hazardním hraním, upřesnil Vobořil.

Podle dokumentu by se pak případně až dvě miliardy daly získat ještě díky novému zdanění tichého vína.

Navrhovaný materiál počítá také se zavedením přísně regulovaného trhu s konopím. Mohlo by to přinést až čtyři miliardy korun z prodeje konopných produktů a z licencí. „Chceme zavést legální trh s konopím. To, že máme nějakou část návykových látek v režimu prohibice, je velký sociální experiment, který je nefunkční,“ řekl národní protidrogový koordinátor. O postupu jedná i s kolegy z dalších států.

Podle chystaného plánu nyní stát na spotřebních daních z tabákových výrobků ročně vybere asi 60 miliard Kč, u alkoholu je to asi 13 miliard Kč. Na dani z hazardu přiteče do státního rozpočtu 5,1 miliardy Kč a do obecních rozpočtů asi 4,9 miliardy Kč, uvádí navrhovaný plán. Kvůli zdravotním i jiným dopadům závislostí a předčasným úmrtím pak společnost ztrácí zhruba 150 až 180 miliard korun ročně.

Připravovaný plán na příští tři roky posiluje finance na prevenci a léčbu. Ročně by do nich měla plynout asi miliarda korun místo dosavadních asi 300 milionů korun. Vzniknout by měla nová agentura pro prevenci a léčbu, provoz by měl stát asi 25 milionů korun. Rozšířit by se měla síť adiktologických služeb pro lidi se závislosti. Peníze by měly putovat i do programů pro závislé na alkoholu, do substituční léčby, výzkumu či preventivní kampaně.