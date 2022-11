Výstavu vraků aut z Ukrajiny v Hradci Králové někdo poničil

Výstava na náměstí byla řádně povolena magistrátem a má podporu města. Městská policie podle Bureše po incidentu začala místo více monitorovat kamerami. „Různí lidé také volají, včetně jednoho anonymu, na magistrát. Dožadují se kontaktů na organizátory výstavy, jiní chtějí vraky odstranit, aby nehyzdily město. Někteří dokonce plánují, že to udělají vlastními silami. Na druhou stranu se z místa stává prostor pro pietu a vyjádření sounáležitosti s Ukrajinou, lidé tam pokládají květiny, drobné předměty, rozsvěcí svíčky,“ uvedl Bureš.

Výstava by se po jejím skončením v Hradci Králové měla přesunout do Olomouce.

Lidé mohou v centru Hradce Králové na náměstí 28. října vidět rozstřílené a jinak zničené vraky aut z Irpině, Buči a Hostomelu, podle organizátorů jde o reálné svědectví války na Ukrajině. Prostřednictvím panelů a audionahrávek zprostředkovávají příběhy jejich majitelů z míst, kde se ruští vojáci dopouštěli zločinů. Převoz vraků z Ukrajiny do ČR zorganizovala díky partnerům Paměť národa, která od února pomáhá Ukrajině prostřednictvím finanční sbírky.

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Město Irpiň se stalo jedním ze symbolů války na Ukrajině. Rusové tam zničili most, který spojuje Irpiň, Buču, Hostomel a Vorzel s Kyjevem. Záběry zoufalých Ukrajinců, kteří se přes zničený most snažili uprchnout před boji do většího bezpečí na druhý břeh, na konci února obletěly svět.