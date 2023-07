Vyšší cena za léky nevadí, pokud budou

Vyšší cenu za léky by bylo ochotno platit 58 procent dotazovaných, pokud by se výroba přesunula do Evropy. U seniorní populace je ochota přes 70 procent. Horší je to s tím, kdo by měl přesun výroby zaplatit. V první řadě by to měly být farmaceutické firmy, EU anebo stát.