Výrobci energií by se měli zestátnit, vyzývá vládu hejtman Kuba

„Vláda má dělat všechno pro to, aby výrobce energie zestátnila,“ uvedl Kuba s tím, že energetika by se měla přestat tvářit, že je volným trhem.

Hejtman připomněl, že za současné situace nelze stropovat ceny u výrobců, jak prosazuje SPD. Připomněl, že ČEZ, který je dominantním výrobcem, vlastní stát pouze ze 70 procent a vedení společnosti musí jednat s péčí řádného hospodáře. Nelze proto podle Kuby očekávat, že by dodával energii za zastropovanou cenu, když by ji mohl prodávat za cenu tržní.

Podle Okamury by pomohlo, kdyby se podařilo do péče řádného hospodáře zahrnout i cosi jako státní zájem, který by měl být nadřazen ekonomickým zájmům. Zestátnění ČEZ by pak podle něj znamenalo nutnost vyplatit minoritní akcionáře.