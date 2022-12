Výluka na železničním mostě přes Svratku v Brně skončila

Rekonstrukce poškozeného viaduktu si vyžádá přípravu projektové dokumentace, poté musejí navazovat další administrativní kroky. „Každopádně je naší snahou zkrátit vyloučení koleje do Jihlavy na co nejkratší možnou dobu. Dočasným řešením může být také tzv. sepnutí pilířů, abychom mohli most používat v běžné míře. Bez provedené diagnostiky mostu je ale těžké v tuto chvíli odhadnout, jakým způsobem budeme postupovat,“ uvedl v pátek mluvčí SŽ Jan Nevola.