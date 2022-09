Volby by vyhrálo ANO. TOP 09 s lidovci mimo Sněmovnu

Pokud by se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO se ziskem 30,5 procenta. Uvádí to průzkum společnosti Kantar CZ pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s 29 procenty. Třetí příčku by obsadilo SPD s 11 procenty. Do dolní parlamentní komory by se ještě dostali Piráti (8,5 procenta) a STAN (6,5 procenta).

Článek Pokud by strany koalice kandidovaly ve stejném složení jako v roce 2021, čtvrtá by dopadla koalice Pirátů a STAN s 10 procenty. Následovala by KSČM se čtyřmi procenty. Do sněmovny by se nedostala ani ČSSD, té průzkum přisoudil 3,5 procenta. TOP 09 by měla 4,5, lidovci čtyři procenta Pokud by strany kandidovaly samostatně, rovněž by zvítězilo ANO expremiéra Andreje Babiše, a to se ziskem 30,5 procenta. ODS v čele se současným předsedou vlády Petrem Fialou by skončila druhá s 19,5 procenta. Do Sněmovny by se v srpnu podle modelu dostaly ještě tři strany: SPD s 11 procenty hlasů, Piráti s 8,5 procenta a STAN s 6,5 procenta. Před branami Sněmovny by zůstala dvojice současných vládních stran, a to TOP 09 (4,5 procenta) a KDU-ČSL (4 procenta).