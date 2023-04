Vratné mohou být i krabice, tvrdí mladí vynálezci z Moravy. Ta jejich vydrží až 60 cest

Teď jim jde o to, jak je dostat zpět od zákazníka. „Šlo by to řešit tak, že u zásilkových boxů by byla i vratná místa na naše krabičky a po jejich odevzdání by zákazník dostal zpět svoji padesátikorunu. Popřípadě by je mohli brát zpět doručovatelé,“ uvedl Bíbr.