Volně prodejné léky zdražují méně, než je inflace

Peníze se vracejí všem, kdo překročí tzv. ochranný limit. Ten je stanovený zákonem o veřejném zdravotním pojištění a činí 500 korun pro lidi nad 70 let, rovněž 500 korun u lidí s druhým nebo třetím stupněm invalidity, 1000 korun pro děti do 18 let a pro seniory ve věku 65–69 let a 5000 korun pro ostatní pojištěnce.