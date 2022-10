Doplatky na zdravotní pomůcky rostou

To by ale znamenalo přímé ohrožení dostupnosti těchto prostředků pro pacienty. Na některé pomůcky, které byly dříve hrazené z pojištění, si už teď musí doplácet. „Vnímáme to jako velké ohrožení pacientů v ČR, řadě z nich hrozí nedostupnost zdravotnických prostředků. Budou se zvyšovat doplatky, vím například o výrobci slepeckých holí, který chce stáhnout své výrobky z našeho trhu, protože je to pro něj ne­únosné,“ řekl Právu předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása.