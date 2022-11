Volby by vyhrálo ANO, ODS ztratila

Volby do Poslanecké sněmovny by v říjnu vyhrálo ANO s 31,5 procenta, zatímco zisk ODS klesl na 13,5 procenta. Pětiprocentní hranici mírně překročila ČSSD. Celkem by se do Sněmovny podle průzkumu agentury Median dostalo osm politických stran a hnutí.

Foto: Jan Handrejch, Právo Ilustrační foto