Volby by vyhrálo ANO, druhá ODS si polepšila

Pokud by se nyní konaly volby do Sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO se ziskem 26,5 procenta hlasů. Druhá by byla ODS, kterou by podpořilo 21,5 procenta voličů. Pod pětiprocentní hranicí by skončili lidovci či sociální demokraté, vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi.

Článek V porovnání se zářijovým průzkumem si hnutí ANO pohoršilo o tři procentní body. Naopak občanští demokraté si o 3,5 procentního bodu polepšili. „Když se podíváme na to, jací lidé přicházejí k ODS, tak to jsou ti, kteří dříve volili jednu ze stran vládní koalice,“ uvedla v ČT analytička agentury Kantar Nikola Kopáčová. Celkem by zastoupení ve Sněmovně mělo šest politických stran a hnutí. Jako třetí nejsilnější strana vyšli z volebního modelu Piráti se ziskem 11,5 procenta hlasů. Pro SPD by hlasovalo 11 procent voličů. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí STAN se šesti procenty a TOP 09 s 5,5 procenta hlasů. Volby by vyhrálo ANO Domácí Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny by zůstali lidovci či sociální demokraté. Obě stranám model shodně přisuzuje 3,5 procenta hlasů. Komunistům a hnutí Přísaha by dalo hlas 2,5 procenta voličů a Trikoloře dvě procenta. Průzkum provedla agentura Kantar CZ v období od 17. října do 4. listopadu. Zapojilo se do něj 1000 respondentů.