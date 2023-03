Volby by vyhrálo ANO následované ODS

Sněmovní volby by v únoru vyhrálo hnutí ANO s 32 procenty hlasů. Následuje ho ODS se 14,5 procenta. Třetí by skončili Piráti s 11,5 procenta hlasů, následně SPD s 9,5 procenta. Poslední stranou, která by do Sněmovny jistě prošla, by byla STAN s podporou 7 procent. Uvedla to v úterý agentura Median.

Foto: Petr Horník, Právo Premiér Petr Fiala a předseda hnutí ANO Andrej Babiš na snímku z roku 2019.