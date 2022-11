Vobořil: Na loterie nemá být daň jako na nebezpečné automaty

Sazba daně u losů a loterií, jako je populární Sportka, by se měla snížit, aby už nebyla stejně vysoká jako daň u společensky nebezpečnějších hracích automatů. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil proto podporuje návrh na převedení loterií z 35procentní do 23procentní sazby. Pro stát by to sice znamenalo výpadek příjmů ve stovkách milionů korun, ale bující černý trh s hazardem je výpadek v desítkách miliard, řekl Právu.

Foto: Petr Hloušek, Právo Jindřich Vobořil