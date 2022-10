Bendův návrh na snížení daně z loterií vítá expert Vobořil, vládní partneři nikoliv

Benda ve svém návrhu sice přiznává, že by klesl výběr loterijní daně, ale zároveň tvrdí, že by ho alespoň částečně dorovnala vyšší daň z příjmu, kterou by provozovatelé odvedli. Hlavním argumentem je však nižší společenská nebezpečnost loterií ve srovnání například s výherními automaty.