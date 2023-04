Vlci z Krkonoš turisty nevyženou. Většina ubytovatelů se úbytku hostů neobává

Vlci v Krkonoších podle náhodných pozorovatelů leckdy postrádají přirozenou plachost a úřady vyzývají k obezřetnosti. „Není sebemenší důvod k panice. Vlk v Česku člověka ještě nenapadl. Během plné sezony tady bude tolik lidí, že taková lidská vřava zažene divoká zvířata výš do kopců,“ míní ředitel Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních Miroslav Matas.

Místní lidé se bojí o psy. „Alespoň s nimi nebudou po horách chodit na volno, což by stejně neměli. Známý mi řekl, že zuby jeho dvou bernardýnů by na vlčí tesáky nestačily. Obavy nepociťuji. Vím, jak se chovat v případě setkání vlkem. To, že se jim tady líbí, mne nepřekvapuje, mně se tady libí taky,“ konstatoval majitel janskolázeňského penzionu a tamní zastupitel Aleš Cabicar.