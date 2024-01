Vedení UK i Filozofické fakulty k aktuální situaci a postupu po tragické střelbě

Z jednání vzešlo, že je klíčové nyní nastavit v rámci prevence úzkou spolupráci mezi univerzitami a policií. Přizpůsobit by se podle Beka měly také předpisy vysokých škol či zlepšit informovanost zaměstnanců i studentů ohledně bezpečnosti. Například by se mohlo změnit to, že studenti nebudou moci do škol vnášet rozměrná zavazadla, ale budou je muset uložit do některé z hlídaných místností, které by k tomu byly určeny. Střelec, který na sebe měl registrováno osm zbraní, z toho dvě dlouhé, totiž použil k jejich pronesení do školy pravděpodobně kufr.